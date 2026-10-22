À Miami, le Maroc affirme son ambition de faire de l’excellence politique maroco-américaine un «moteur de prospérité économique»

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence d’une cinquantaine d’opérateurs économiques, de chefs d’entreprise, d’investisseurs et de représentants du monde institutionnel américain, s’inscrit dans le cadre de la première édition des «Morocco Days in Miami», organisée du 22 au 24 octobre à l’initiative du Consulat Général du Royaume du Maroc à Miami.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné que deux siècles et demi d’amitié ont forgé entre le Maroc et les États-Unis une relation d’exception.

L'ambassadeur Youssef Amrani lors d’une rencontre d’affaires consacrée aux perspectives de développement des relations économiques Maroc-USA, organisée jeudi 22 octobre 2026.

«Notre ambition commune est de donner aujourd’hui à cette profondeur historique et stratégique une traduction économique à la mesure de son immense potentiel», a affirmé M. Amrani lors de cette rencontre marquée par la participation de la Consule générale du Royaume à Miami, Chafika El Habti, du Secrétaire général du Département chargé des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Lamghari, ainsi que des représentants de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), dans une dynamique commune de promotion des opportunités économiques et d’investissement offertes par le Royaume.

L’ambassadeur a ajouté que le partenariat maroco-américain aborde une nouvelle étape de son développement, portée par une convergence d’intérêts stratégiques, des complémentarités économiques croissantes et une volonté politique commune de donner une nouvelle dimension à la coopération bilatérale.

«Au plus haut niveau, à la faveur de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Donald Trump, le cap est clairement fixé: faire de notre relation économique un partenariat d’excellence, aussi ambitieux, aussi solide et aussi stratégique que les liens politiques qui unissent nos deux nations», a-t-il fait valoir.

L'ambassadeur Youssef Amrani lors d’une rencontre d’affaires consacrée aux perspectives de développement des relations économiques Maroc-USA, organisée jeudi 22 octobre 2026.

Pour M. Amrani, cette ambition prend une résonance toute particulière en cette année 2026, marquée par le 250e anniversaire de l’indépendance américaine et de l’amitié maroco-américaine, ainsi que par les vingt années d’application de l’Accord de libre échange liant les deux pays, le seul conclu par les États-Unis avec une nation africaine.

«Autant de jalons qui témoignent de la profondeur d’une relation singulière, née de la reconnaissance de l’indépendance américaine par le Royaume et consolidée, au fil des générations, autour d’une confiance politique constante, d’une solidarité stratégique éprouvée et d’une communauté d’intérêts toujours plus étendue», a-t-il relevé.

Mais au-delà de la force des symboles et de la profondeur de l’histoire, l’ambassadeur a surtout insisté sur la nécessité de transformer les acquis de ce partenariat exceptionnel en nouveaux leviers de croissance, d’investissement et de compétitivité partagée.

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Cette ambition trouve aujourd’hui un prolongement naturel dans la profonde transformation économique et industrielle du Royaume, dont les avancées ouvrent de nouvelles perspectives de coopération avec les entreprises américaines, a-t-il dit, évoquant «une dynamique portée par plusieurs opérateurs de premiers plans, dans laquelle, les femmes entrepreneures, dirigeantes et investisseuses s’affirment comme des forces motrices de l’innovation, de la création de valeur et du rapprochement économique entre les deux pays».

«Dans un monde où la confiance est devenue une ressource stratégique, le Maroc offre aux entreprises américaines bien davantage qu’un marché ou une porte d’entrée vers l’Afrique. Il offre un partenaire stable, une plateforme compétitive et une ambition industrielle inscrite dans la durée», a assuré l’ambassadeur.

À cet égard, il a mis en avant la convergence stratégique entre les priorités américaines de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, de diversification industrielle et d’accès aux minerais critiques, et les choix économiques opérés par le Royaume.

«Franchir un nouveau palier»

Pour l’ambassadeur, les réalisations déjà engagées dans les domaines de l’aéronautique, des minerais critiques, de l’agriculture, de l’énergie et des technologies témoignent d’une réalité désormais bien établie: «la coopération maroco-américaine dispose des fondements politiques, institutionnels et industriels nécessaires pour franchir un nouveau palier».

De son côté, la Consule générale du Royaume du Maroc à Miami a souligné le rôle grandissant de la Floride comme espace privilégié de rapprochement économique et humain entre le Maroc et les États-Unis.

Dans ce sens, Mme El Habti a mis en lumière le dynamisme de la communauté marocaine établie en Floride et les perspectives prometteuses qu’offre le renforcement des échanges entre les acteurs économiques des deux pays, notamment dans les secteurs de l’investissement, de l’innovation et du commerce.

Elle a réaffirmé, à cet égard, la mobilisation du réseau consulaire pour accompagner les initiatives entrepreneuriales, faciliter les mises en relation et contribuer à faire de Miami une plateforme de nouvelles synergies économiques entre le Royaume et le marché américain.

Un message partagé par M. Ismail Lamghari, qui a mis en avant la place stratégique qu’occupent les Marocains du Monde dans la dynamique de transformation économique du Royaume.

Les MRE, un levier de développement

Le Secrétaire général du Département chargé des Marocains résidant à l’étranger a souligné que, bien au-delà de leur contribution traditionnelle à l’économie nationale, les compétences marocaines établies à l’étranger constituent aujourd’hui un véritable levier de rayonnement, d’investissement et de transfert de savoir-faire.

Dans cette perspective, il a insisté sur l’importance de renforcer les passerelles entre les talents marocains de la diaspora et les nouvelles opportunités offertes par le Royaume, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, faisant des Marocains du monde des acteurs à part entière du développement national.

La rencontre a également été marquée par une présentation de l’AMDIE, qui a dressé un panorama élargi des opportunités d’investissement offertes par le Royaume, de ses avantages compétitifs et des réformes engagées pour renforcer l’attractivité de son environnement des affaires.

Mettant en lumière la diversité des écosystèmes industriels, la qualité des infrastructures, les mécanismes d’incitation et d’accompagnement des investisseurs ainsi que les perspectives ouvertes par les grands chantiers structurants du Royaume, cette présentation a permis aux opérateurs américains présents de mieux appréhender le potentiel du marché marocain et d’identifier de nouvelles pistes de partenariats économiques et industriels.