Kiosque360. L’année 2019 est venue s’ajouter à celles, sombres, que cumule depuis 2012 un parti qui a failli à sa mission.

L’année 2019 prend fin avec ses déceptions, ses douleurs et ses épreuves et s’apprête à céder la place à une nouvelle année suspendue à des rêves, des vœux et des attentes auxquels les Marocains s’accrochent pour continuer à vivre. Nous quitterons, mardi soir, cette année pour en accueillir une autre que chacun espère plus clémente. Les Marocains n’ont, en effet, rien à retenir d’une année 2019 confuse à tous les niveaux et durant laquelle le pays a continué de souffrir des séquelles du blocage gouvernemental. Un blocage qui a commencé après les élections de 2016 et dont les répercussions ont perduré pendant trois ans au cours desquels le gouvernement semble avoir perdu la boussole.

Il a fallu attendre l’intervention du roi qui, au cours de l’été 2019, a appelé à réduire le nombre de ministres et à incorporer de jeunes compétences, pour remettre la locomotive sur de bons rails. L’intervention royale a, en effet, été décisive pour arrêter l’hémorragie causée par l’échec d’un gouvernement disposant pourtant de vastes attributions constitutionnelles. Un manque d’efficacité qui a particulièrement nui aux catégories précaires, victimes d’exclusion et de marginalisation territoriale, économique et sociale.



Dans son édition du 31 décembre, Assabah estime ainsi que cette année politique blanche est à oublier. Les conseils du gouvernement et les réunions de la coalition gouvernementale se sont d’ailleurs transformés en arènes où se livre combat permanent, les partis de la majorité éprouvant une coriace animosité les uns envers les autres. Une hérésie politique qui a négativement impacté la gestion gouvernementale, retardé l’exécution des programmes et des plans de développement sectoriels, nui à l’efficience des instruments de gouvernance et à l’action des établissements aux niveaux national, local et régional. Cette année vient ainsi s’ajouter à celles qui la précèdent depuis 2012. Le retard accusé dans le décollage du gouvernement, des communes et des régions est notamment dû à la politique de victimisation à laquelle a recours le PJD, qui a fait de la lamentation une arme électorale. Disons donc adieu à une année qui a transformé en cauchemars les rêves nourris pour l’avènement d’un autre Maroc que les citoyens continuent de croire possible.