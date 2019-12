© Copyright : DR

La chanteuse, dont la sœur cadette Ibitissam se trouve derrière les barreaux, s’est vu confisquer son passeport. Elle s'est vue formellement notifier l'interdiction de quitter le territoire national avant la conclusion de l’enquête sur l’affaire Hamza mon bb. Explications.

L'affaire Hamza mon bb, du nom de l’auteur de comptes sulfureux sur les réseaux sociaux, continue de faire des vagues.

Selon une source proche de l’enquête, Dounia Batma s’est vu confisquer son téléphone portable et son passeport. Elle est interdite de quitter le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête.

Dounia Batma a toujours affirmé n’avoir aucun lien, ni de près ni de loin, avec les comptes du nom de Hamza mon bb. Cependant, des témoignages de personnes impliquées, dont notamment celui de la youtubeuse «Soukaina Glamour» la mettent directement en cause.

Dounia Batma a été interrogée jeudi dernier, 25 décembre, dans les locaux de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), à Casablanca. L'interrogatoire a duré douze heures.

C’est sans doute ce qui explique le coup de sang de la chanteuse, qui a traité un journaliste d’un mot obscène, une insulte immortalisée par les caméras d'autres médias et diffusée par des médias en ligne.

Grande férue du net et très active sur les réseaux sociaux, Dounia Batma n’a plus posté de message depuis le 25 décembre dernier, soit le jour de son retour de Bahreïn au Maroc, au cours duquel elle a été interpellée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et conduite dans les locaux de la BNPJ.