Vidéos. Mali: le lavage de mobylettes et voitures, une source suffisante de revenus?

A Bamako, la capitale malienne, les espaces formels et informels dédiés au lavage des mobylettes et voitures prolifèrent. Beaucoup de jeunes y trouvent un moyen d’échapper au chômage. Et globalement, leurs initiateurs parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté