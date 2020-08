Vidéos. France: la Goutte d'Or, bouillonnante "petite Afrique" de Paris

Le quartier la Goutte d'Or, bouillonnante "petite Afrique" de Paris.

C'est un quartier à deux pas du célèbre Montmartre et du Sacré-Coeur. Un quartier, qualifié en son temps de "no-go zone" par la chaîne Fox News. Mais la bouillonnante "petite Afrique" de Paris attire aussi touristes, entrepreneurs et universitaires, séduits par sa diversité et son histoire.