Vidéo. Tchad: à la découverte de Gaoui, le village de l’argile et de la poterie, héritier du peuple Sao

Gaoui, un village situé non loin de la capitale tchadienne et connu pour la place accordée à l’argile et à la poterie, revendique son héritage Sao, le premier peuple de Tchad. Pour valoriser cette richesse, Mawdoe Célestin, artiste musicien, a initié un projet en faveur des potières.