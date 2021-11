Vidéo. Prévention des inondations à Libreville: les bassins versants comme solution

Initié en 2014 dans le but d’endiguer le phénomène des inondations récurrentes à Libreville et ses conséquences sur le plan socioéconomique, le programme d’aménagement des bassins versants vient de livrer ses travaux à Nzeng Ayong, l'un des plus grands quartiers de la capitale gabonaise.