Vidéo. Ouganda: un incendie ravage l'université Makerere, l'une des plus prestigieuses d'Afrique

Un important incendie a détruit une partie du bâtiment principal de l'université Makerere, l'une des plus prestigieuses et les plus vieilles d'Afrique, a annoncé dimanche la police ougandaise.