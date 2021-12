Vidéo. Niger: un expert de l’ONU exhorte les autorités à créer un environnement favorable à l’espace civique

© Copyright : Le360/ Aboubacar Sarki

Le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association Clément Voulé a rencontré les autorités étatiques et judiciaires du pays, la société civile, les missions diplomatiques et les défenseurs des droits de l'homme.