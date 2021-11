Vidéo. Niger: le calvaire des Niaméens avec le transport urbain

Le360 / Aboubacar Sarki

De 7h et 8h du matin à Niamey, les habitants s’entassent au niveau des arrêts de taxi. On peut y distinguer élèves, travailleurs et commerçants, certains présents depuis près d’une heure. Tous attendent un moyen de transport pour se rendre au travail, à l'école ou au marché.