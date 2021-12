Vidéo. Mauritanie: les filles se mettent au football, défiant les traditions et les préjugés

De plus en plus de jeunes Mauritaniennes s'adonnent à la pratique du football, malgré le poids des traditions et des préjugés de la société. Certaines d'entre elles, très passionnées, n'hésitent pas à afficher leurs ambitions de gagner leur vie en pratiquant ce sport roi.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck