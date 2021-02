Vidéo. Mauritanie: le président de la HAPA évoque la situation et les défis de régulation des médias

Houssein ould Meddou, président de la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel, explique les défis et les enjeux auxquels fait face la presse mauritanienne eu égard aux évolutions du métier et aux nouveaux canaux d'informations. ll revient aussi sur le sujet brulant de l'aide à la presse.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck