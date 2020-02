Vidéo. Mauritanie: interdiction du français au Parlement, le président de l'Assemblée démenti par les députés

Un incident entre le président de l’assemblée nationale de Mauritanie, Cheikh ould Baya, et la députée Coumba Dada Kane, militante de l’Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), défraie la chronique à Nouakchott et fait les choux gras de la presse nationale et internationale.