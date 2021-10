Vidéo. Mauritanie-Etats-Unis: Nouakchott en quête de stratégie pour tirer profit de l’African Growth Opportunities Act

Les échanges entre la Mauritanie et les Etats-Unis sont insignifiantes et ne représentent que 1% du commerce extérieur mauritanien. Face à cette situation, un forum a été organisé à Nouakchott pour identifier les facteurs de blocage et formuler une stratégie en vue de doper ces échanges commerciaux.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck