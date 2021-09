Vidéo. Mali: Quand les marionnettes parlent aux humains

Les marionnettes sont une coutume ancestrale au Mali. Le mot "do" dans la langue mandingue, ou danse de marionnettes, signifie également "mystère" et est très souvent utilisé pour décrire ce genre artistique entre le théâtre, le conte et la satire.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté