Vidéo. Mali: presque toutes les activités sont touchées par les impacts du Covid-19

© Copyright : DR

Au Mali, tous les secteurs d’activité sont touchés de plein fouet par les impacts de la pandémie du Covid-19. Les vendeurs de jouets, de légumes et de bétail figurent parmi ceux qui ressentent le plus la crise à cause de la fermeture des frontières et de la rareté de la clientèle.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté