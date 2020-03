Vidéo. Mali: l'ONG CRI 2002 forme les futurs candidats aux élections législatives

© Copyright : DR

Le Cercle de Réflexion et d’Information pour la consolidation de la démocratie au Mali (CRI 2002) a organisé un atelier de renforcement des capacités des candidats aux élections législatives, dans le but de les informer sur l'utilité de voter et des moyens de sensibiliser les citoyens au scrutin.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté