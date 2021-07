Vidéo. Mali: les prix des moutons s'envolent à l'approche de la tabaski

© Copyright : Le360 / Diemba Moussa Konaté

A cause des difficultés rencontrées par les éleveurs du nord et du centre pour convoyer le bétail, les prix des moutons de la tabaski sont d'année en année plus élevés.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté