Vidéo. Mali: la belle histoire du mortier et de la farine de mil prend fin à cause des moulins électriques

Le mortier est l'ustensile que les femmes africaines utilisaient pour moudre le mil afin d'avoir la farine pour le couscous, le tô, ou la bouillie. Aujourd'hui, à cause des moulins électriques, il est pratiquement en voie de disparition et n'accompagne plus qu'accessoirement la ménagère.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté