Vidéo. Lors de l’assassinat du président Ndadaye, "je n’étais plus aux affaires" affirme Pierre Buyoya

L’ancien Président du Burundi, et non moins haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), a animé ce mercredi une conférence de presse au siège de la MISAHEL. Cité dans une affaire d'assassinat, il démissionne pour mieux assurer sa défense.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté