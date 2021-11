Vidéo. Les meubles à base de rotin et bambou, une spécialité locale guinéenne en difficulté

Ils sont de plus en plus nombreux ces artisans guinéens à se spécialiser dans la conception d’articles à base de rotin et de bambou, pour l’ameublement des domiciles, restaurants, espaces publics... Mais malheureusement, ces meubles, typiquement guinéens, peinent à s'imposer localement.