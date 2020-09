Vidéo. La Nouvelle Banque de Mauritanie et la Mutuelle d’Épargne et de Crédit signent un partenariat

La Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) et la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MEC) ont signé, jeudi 17 septembre, une importante convention d’assistance technique et financière. Voici les enjeux de ce partenariat expliqués par les responsables des deux institutions.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck