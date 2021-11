Vidéo. La mode ivoirienne prend de l'essor: des créations qui fleurent bon le «Made in Côte d’Ivoire»

Ces dernières années, le prêt-à-porter, le sur-mesure, le fait-main et bien d’autres créations attestent de la vitalité de la mode ivoirienne. Un secteur qui reprend du galon après les années sombres liées à la guerre de 2010-2011. Et les Ivoiriens sont plus que jamais férus de chic et de glamour.