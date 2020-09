Vidéo. La Mauritanie «vend» son Plan de relance aux partenaires financiers

La Mauritanie vient de présenter à ses partenaires techniques et financiers son Programme prioritaire élargi (PPE). D'un montant de 24,1 milliards d'ouguiyas, celui-ci sera mis en oeuvre sur une période de 30 mois et vise à jeter les bases d'une croissance économique accélérée et inclusive.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck