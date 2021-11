Vidéo. La loterie et les jeux en tous genres, le pari risqué des jeunes Guinéens

La loterie et plus spécialement les paris sportifs sont devenus une passion pour les jeunes de Conakry. A tous les coins de rues et grands carrefours, se trouvent des kiosques qui proposent plusieurs catégories de paris. Fait étonnant, certains affirment gagner plus souvent qu'ils ne perdent.