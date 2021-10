Vidéo. La Guinée impuissante face au fléau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) reste un fléau en Guinée. Cette pratique affecte quasiment toutes les filières de la pêche (artisanale, artisanale avancée et industrielle). Les autorités guinéennes semblent impuissantes face à cette réalité. Reportage.