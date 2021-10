Vidéo. Guinée: l'interdiction de la coupe et du transport du bois entraine une flambée inquiétante des prix

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation clandestine et abusive de la flore, le ministère de l'Environnement, des eaux et forêts (MEEF) a interdit la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire. Conséquence de cette décision, le prix du bois a flambé sur le marché.