Vidéo. Gabon: six ans de détresse pour les épargnants floués par la micro-finance BR Sarl

© Copyright : Le360/ Ismaël Obiang Nze

Le collectif des épargnants de la société de microfinance "Bâtisseurs des richesses" (BR Sarl), est en colère. Et pour cause, le fondateur de cet établissement de microfinance, dont le siège se trouvait à Libreville, est en fuite, sans plus jamais donner de nouvelles.