Vidéo. Gabon: face aux fake news et sextapes, les ONG sensibilisent les jeunes au bon usage d'Internet

Alors qu’internet et les réseaux sociaux deviennent incontournables, les organisations de la société civile gabonaise s'inquiètent de l'impact et des enjeux de ces nouvelles technologies et modes de communication sur les jeunes, au moment où les fake news et autres sextapes se multiplient.