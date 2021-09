Vidéo. Dakar: la belle presqu’île du Cap-Vert privée de sa légendaire verdure

© Copyright : Le360 / Moustapha Cissé

Région très arrosée, Dakar était connue pour sa verdure et sa fraîcheur. Ce n’est plus qu’un lointain souvenir aujourd’hui, avec la boulimie foncière et la course au gain qui a complètement changé le visage de la capitale sénégalaise.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé