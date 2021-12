Transport aérien: les compagnies africaines vont perdre 8,5 milliards de dollars de revenus

Après avoir perdu plus de 10 milliards de dollars de revenus en 2020, les compagnies aériennes africaines vont encore trinquer en 2021. Les fermetures des frontières, les protocoles sanitaires et l’apparition du variant Omicron vont impacter négativement les voyages et fragiliser celles-ci.

Par Moussa Diop