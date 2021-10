Soudan: le général Burhane dissout les autorités de transition et décrète l'état d'urgence

Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé lundi dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays, l'un des plus pauvres au monde.