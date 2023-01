Sénégal: le militant de la sécurité routière Moussa Soumboudou parmi les 40 victimes de l’accident de Ñìibi

Moussa Soumboudou, alias Kankan Musa, commentant en octobre 2022, la situation de la sécurité routière au Sénégal.

© Copyright : Le360/ Moustapha Cissé

VidéoQuelques mois avant le terrible accident de Ñìibi qui a fait 40 morts et 70 blessés dont 10 graves, Moussa Soumboudou, président de l’Association des conducteurs de véhicules poids lourds du Sénégal et fervent militant de la sécurité routière, expliquait pour Le360 Afrique les causes des accidents et les mesures que devrait prendre le gouvernement.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé