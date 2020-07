Sénégal: arrêté, un trafiquant d’armes parle d'un commerce familial et mouille des guides religieux

© Copyright : DR

C'est une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit au Sénégal. A Touba, la police a arrêté un sexagénaire qui transportait plus de 100 armes et 800 munitions. L’homme interrogé parle d’une activité menée en famille depuis des générations et leurs fournisseurs seraient des religieux.