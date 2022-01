Réveillon 2022: les Maliens ont célébré le nouvel an dans la plus grande simplicité

© Copyright : le360 Afrique/Diemba

Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, a célébré le nouvel an dans la plus grande simplicité, ce vendredi 31 décembre 2021. Outre le Covid-19, c'est surtout la situation sécuritaire qui préoccupe autorités et citoyens.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté