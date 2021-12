Rétro: de nombreux présidents et ex-présidents africains nous ont quittés en 2021

© Copyright : le360 Afrique

Deux présidents en exercice et plusieurs anciens chefs d'Etat sont décédés en 2021, ce qui en fait l'une des années les plus meurtrières pour les dirigeants et ex-dirigeants du continent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pandémie n'est pas l'unique cause de cette hécatombe.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop