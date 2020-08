© Copyright : DR

L’acharnement du nouveau pouvoir algérien contre l’entourage du défunt général Ahmed Gaïd Salah continue de plus belle. Après la purge qui a ciblé les hauts gradés, les deux fils de l’ex-homme fort de l’Algérie sont à deux doigts d’être jugés et emprisonnés.

Les médias algériens, et principalement ceux à capitaux privés, ont annoncé ce jeudi 27 août que les deux fils du général Ahmed Gaïd Salah, subitement décédé le 29 décembre dernier, ont été interdits de quitter le territoire algérien. Cette décision, qui aurait été prise le 18 août dernier, était prévisible suite à la diète économique à laquelle ils sont soumis depuis plusieurs mois, mais surtout au déballage médiatique récent qui les avait particulièrement visés.

En effet, selon Larbi Ounoughi, patron de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) qu’il dirige depuis avril dernier, cet établissement étatique aurait dilapidé pas moins de 15.000 milliards de dinars durant les quatre mandats effectués par Abdelaziz Bouteflika. Mine de rien, Larbi Ounoughi a particulièrement pointé du doigt Adel Gaïd, qui dirigeait Edough News, un journal de pacotille édité à Annaba, et qui, même sans lecteurs, se s'était fait quotidiennement attribuer, de 2017 à 2020, un minimum de quatre pages d’insertions publicitaires de la part de l’ANEP.





En plus de l’arrêt des publicités octroyées par l’ANEP, et du monopole d’un marché de livraison de pain à certaines garnisons militaires, Adel Gaïd Salah également perdu «son» port sec d’Annaba (PSDA), fermé depuis le 21 juillet dernier par la douane.

Plusieurs médias algériens ont lié cette nouvelle cabale contre les frères Adel et BoumedieneGaid Salah, ainsi que dix autres personnes qui font l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national (ISTN) à la récente extradition par Ankara de Gharmit Bounouira. Le retour forcé de l’ex-secrétaire particulier d’Ahmed Gaïd Salah, qui s’est mis à table devant les enquêteurs des services du renseignement militaire, a servi d’alibi pour régler des comptes avec plusieurs hauts gradés de l’armée, dont certains sont en exil, la plupart étant accusés de haute trahison.

Puisque les frères Gaïd Salah ne sont pas des militaires, ils comparaîtront, comme le précise le journal Al Watan, devant le tribunal correctionnel de Dar El Beïda, où leurs dossiers ont été déjà transmis par les services de sécurité algériens. C’est d’ailleurs ce même tribunal qui a émis les Interdictions de sortie du territoire national (ISTN) à leur encontre. «Préventive, cette mesure judiciaire a été prise à la veille de l’ouverture des frontières algériennes, qui coïncide avec l’ouverture de plusieurs enquêtes par les services de sécurité dans lesquelles ils sont cités», écrit Al Watan en citant des sources sécuritaires.

Cependant, la question qui se pose est celle de savoir comment le chef d’état-major actuel, Saïd Chengriha, promu par Gaïd Salah chef de l’armée de terre, et Abdelmadjid Tebboune, élu grâce à un bourrage des urnes ordonné par le même Gaïd Salah, se retournent aujourd’hui contre les fidèles et la famille même du général défunt, auxquels ils doivent leur promotion? Le clan du général Toufik, ancien puissant patron des services de renseignement, serait-il revenu aux affaires, initiant une vengeance tous azimuts, n’épargnant même pas les enfants de Gaïd Salah?

En tout cas, force est de constater que la purge actuelle qui cible les hauts gradés de l’armée algérienne et les anciens hommes forts du pays, s’apparente à une guerre de gangs. Hier, Gaïd Salah a démantelé le «clan Bouteflika», auquel il devait tout, tout en jetant en prison des généraux réputés intouchables, comme Toufik et Tartag, ainsi que d’anciens Premiers ministres, ministres et hommes d’affaires... Aujourd’hui, «le clan Gaïd Salah» est ciblé par une vendetta terrible qui s’élargit à ses enfants. Nous sommes dans une logique de vengeances mafieuses, où même la descendance du «parrain» n’est pas épargnée.