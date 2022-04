Redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Nigrer: pouvoir et opposition pas sur la même longueur d'onde

L’Assemblée nationale du Niger a voté par 131 voix pour et 31 voix contre le texte modifiant et complétant l’axe 1 de la déclaration de politique générale du Premier ministre, autorisant le redéploiement dans le pays des forces française Barkhane et européenne Takuba.