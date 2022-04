RD Congo: la pénurie de carburants occasionne la hausse du prix des transports en commun

La rareté du carburant est bien une réalité depuis bientôt 4 jours en République démocratique du Congo. Les conséquences qui en découlent sont énormes et la plus patente reste celle de la hausse du prix du carburant pour les automobilistes kinois, motos, taxis et bus y compris.