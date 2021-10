Qatar 2022: pour l'Afrique, résultats et chances des uns et des autres pour les 3 journées d’éliminatoires restantes

Au terme des 3 premières journées des éliminatoires, seuls le Sénégal et le Maroc pourraient valider leurs tickets pour les barrages de la 4e journée. Tous les autres pays devront encore cravacher dur, et certains duels ne connaîtront leur issue que lors de la 6e et ultime journée des éliminatoires.

Par Moussa Diop