Pourquoi le Maroc et l'Afrique du Nord dominent encore le classement 5-year de la CAF

© Copyright : CAF

A la tête du classement 5-year des meilleurs championnats du continent se trouvent le Maroc et deux autres pays d'Afrique du Nord. Les championnats d'Afrique subsaharienne continuent d'être relégués au second plan et certains, comme celui du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, n'y figurent même plus.

Par Mar bassine