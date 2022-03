Ouverture du Forum mondial de l’eau au Sénégal: les attentes des populations

Dans le monde, deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau et plus de 2 millions de personnes meurent chaque année à cause de cette inaccessibilité. Le 9e Forum mondial de l'eau qui se tient à Dakar du 21 au 25 mars 2022 est l'occasion de proposer des solutions.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé