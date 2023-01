Nigeria: Aliko Dangote inaugurera la plus grande raffinerie d’Afrique le 24 janvier

Après plusieurs reports, l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, va inaugurer sa raffinerie, la plus grande d’Afrique et la 6e plus grande du monde. La mise en service de cette infrastructure aura un impact positif important sur l’économie nigériane, qui dépend quasi totalement des importations de produits pétroliers raffinés.

Par Kofi Gabriel