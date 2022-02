Niger: produits et innovations au Salon de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’environnement et de l’élevage

Le Salon de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’environnement et de l’élevage (SAHEL) du Niger se tient du 26 février au 2 mars 2022. Il est devenu la plus grande rencontre d’acteurs du secteur agricole et un véritable lieu d’échange, d'innovations techniques et de découverte de nouveaux produits.