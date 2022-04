Niger: la culture de l'oignon, un débouché qui attire de plus en plus de petits exploitants

Au Niger, de plus en plus de fonctionnaires sont attirés par la terre. C'est le cas de Soumana Hassoumi, fonctionnaire qui a pris l’initiative d’exploiter des parcelles, à 25 km de la capitale Niamey, et y cultive de l'oignon. Ce fonctionnaire amoureux de la terre est très satisfait des résultats.