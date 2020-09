Niger: 65 morts dans les inondations

À Niamey, le niveau du fleuve Niger est encore monté de plusieurs centimètres après de fortes pluies tombées mercredi.

© Copyright : AFP

Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger, Etat sahélien pauvre et très sec, ont fait 65 morts et plus de 300.000 sinistrés, alors que plusieurs quartiers de Niamey, la capitale, sont toujours engloutis par les eaux, ont indiqué mardi les autorités.