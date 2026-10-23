Netanyahu ordonne de préparer le «bouclage» de la Cisjordanie après une attaque

Ce montage photo, réalisé le 23 octobre 2026, montre des Palestiniens armés lors d'un échange de tirs avec les forces israéliennes au point de contrôle nord d'Hébron, en Cisjordanie occupée par Israël, le 23 octobre 2026. (Photo de HAZEM BADER/AFP). AFP or licensors

Vendredi matin, deux assaillants vêtus de noir, l’un à la barbe fournie et équipé d’un fusil d’assaut, l’autre d’un pistolet, ont ouvert le feu sur des militaires à Hébron (sud), avant d’être abattus au cours d’une fusillade nourrie, a constaté un photographe de l’AFP.

🔴 Cisjordanie : déploiement des forces israéliennes après une attaque. Les forces de sécurité israéliennes font usage de gaz lacrymogène à Hébron, ville sensible de Cisjordanie occupée, où au moins cinq personnes ont été blessées vendredi dans une attaque armée menée par deux assaillants, qui ont été abattus. A quelques jours des législatives en Israël, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné un « bouclage total » de la Cisjordanie dans la journée (Afp) — France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) October 23, 2026

Cette attaque s’est produite juste avant les élections législatives prévues mardi en Israël, et dans un contexte de tensions exacerbées en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par les forces israéliennes.

En réaction, Benjamin Netanyahu a ordonné un «bouclage immédiat» de la ville d’Hébron, et a demandé à l’armée de se préparer à imposer un «bouclage total» de la Cisjordanie dans la journée.

Benjamin Netanyahu ordonne le « bouclage total » de la Cisjordanie après une attaque https://t.co/vIh4xLlMR2 — RTL info (@rtlinfo) October 23, 2026

Une «attaque de grande ampleur» a été évitée, a également déclaré Netanyahu, selon un communiqué publié par son bureau.

Cette attaque vient percuter la fin de la campagne électorale en Israël. Netanyahu a ainsi ordonné à son parti, le Likoud, d’annuler tous les événements prévus vendredi.

Son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, figure de l’extrême droite, a de son côté appelé en réponse à «démanteler» l’Autorité palestinienne.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, El Halil'deki çatışmanın ardından Filistin yönetiminin "lağvedilmesini" istedi https://t.co/eI9ME5gNlG — Habertürk (@Haberturk) October 23, 2026

«Il ne faut pas attendre qu’un 7-Octobre se produise (en Cisjordanie). C’est là que la prochaine guerre va éclater», a déclaré le ministre qui s’est rendu sur place. «L’Autorité palestinienne doit être démantelée et démilitarisée», a-t-il ajouté.

L’attaque n’avait pas été revendiquée dans l’immédiat. Dans un communiqué, le Hamas l’a qualifiée d’«opération héroïque», sans toutefois la revendiquer.

Netanyahu, sans préciser lui imputer l’attaque, a juré de traquer tous les membres du mouvement islamiste palestinien, «partout et à tout moment».

Deux blessés graves

Les faits se sont produits à un point de contrôle de l’armée situé au niveau d’une intersection routière majeure au nord d’Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie occupée où les tensions sont particulièrement fortes.

La ville est divisée en deux secteurs, l’un contrôlé par les autorités palestiniennes et l’autre, où vivent des colons au sein même de la ville, par l’armée israélienne.

Les deux hommes armés ont ouvert le feu avant d’être abattus par des soldats, a constaté l’AFP, qui a aussi vu les deux corps sans vie des assaillants allongés côte à côte pendant qu’un soldat montait la garde.

La fusillade a duré une vingtaine de minutes, selon les médias israéliens.

«Suite à une attaque par balles au carrefour de Judée, des soldats ont éliminé les deux terroristes», a dit l’armée israélienne dans un communiqué. Le mot «terroriste» est généralement utilisé par les autorités israéliennes pour désigner des assaillants palestiniens.

Selon les secouristes du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, cinq personnes ont été blessées lors de l’attaque, dont deux sont dans un état critique.

Les autorités israéliennes n’ont pas donné de détails sur les blessés. Trois d’entre eux ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, selon les médias israéliens.

Des images diffusées par les secouristes montraient un corps sans vie, gisant au sol à proximité d’une station-service, tandis que des soldats israéliens patrouillaient.

Depuis l’attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, les violences ont explosé en Cisjordanie occupée.

Au moins 1.113 Palestiniens y ont été tués depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé.

Parmi eux, l’ONU a recensé 37 personnes tuées par des colons.

Selon les chiffres israéliens, au moins 49 Israéliens ont été tués sur la même période, la majorité dans des attaques palestiniennes mais aussi lors d’opérations militaires israéliennes.

Les forces de sécurité israéliennes sont en état d’alerte, à l’approche des élections, lors desquelles Netanyahu joue sa survie politique.

Netanyahu et ses alliés d’extrême droite font notamment campagne sur les questions de sécurité, et plusieurs ministres, comme Ben Gvir, appelant régulièrement à renforcer le contrôle israélien sur la Cisjordanie.

Le principal rival de Netanyahu pour ces élections, l’ancien chef d’état-major Gadi Eizenkot, a salué le «courage des soldats» qui «ont empêché un attentat majeur».

בוקר שישי נפתח בבשורות קשות על פיגוע הירי בצומת יהודה. יחד עם כל עם ישראל אני מתפלל לרפואתם המלאה והמהירה של הפצועים בפיגוע. אני משבח את גבורת החיילים שעל פי הערכות צה״ל מנעו פיגוע גדול נגד אזרחים ומחזק את כל כוחות הביטחון שפועלים לילות כימים בגזרות השונות למען ביטחון ישראל. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 23, 2026