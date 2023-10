Mondial des sourds: le Sénégal à un pas de la finale

Nouvelle prouesse pour le football sénégalais. L’équipe nationale du Sénégal des malentendants a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde des sourds, pour leur première participation, après leur victoire 1-0 contre les Etats-Unis, dimanche 1er octobre à Kuala Lumpur en Malaisie. «C’était un match difficile et compliqué pour les deux équipes. Il nous fallait être solides. Nous avons le mérite d’avoir tout donné. Nous dédions cette victoire aux Sénégalais», a déclaré le sélectionneur Souleymane Bara Fomba, cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Sénégal poursuit ainsi son sans-fautes, après avoir terminé deuxième du groupe B, avec deux victoires, (2-1 et 3-0 contre l’Argentine et la Thaïlande) et un match nul. Une invincibilité que les Sénégalais ont conservée en huitième de finale, en s’imposant largement devant l’Arabie Saoudite (3-0), vendredi 29 septembre.

Les Lions dominent les États-Unis (1-0) lors du quart de finale des championnats du monde de football des sourds-muets. Ils décrochent ainsi une place dans le dernier carré.#Taggat pic.twitter.com/FLFLnanFnK — Taggat (@taggatsn) October 1, 2023

Au total, dix-neuf pays participent à cette compétition mondiale organisée tous les quatre ans, chez les hommes et les dames, par le Comité international des sports pour les sourds. La présente édition se déroule du 23 septembre au 7 octobre 2023 en Malaisie. Outre le Sénégal, le Cameroun, l’Egypte, le Gabon, le Ghana et le Nigeria sont les autres représentants du continent.

Vers une probable finale Sénégal-Egypte

Dans le carré d’as, les Lions de la Téranga croiseront le fer, mercredi 4 octobre, avec l’Ukraine qui a dominé l’Iran (3-0) en quart de finale. Des retrouvailles qui s’annoncent palpitantes après leur nul 2-2 lors de la phase de poules dans le groupe B.

En cas de qualification, les protégés de Bara Fomba pourraient retrouver l’Egypte en finale, à condition que les Pharaons, qui ont battu l’Allemagne 4-3 lors de la séance des tirs aux buts, franchissent l’obstacle japonais. Les Nippons ont été victorieux de la France 1-0 en quarts.

Rappelons que le Sénégal est champion d’Afrique en titre après avoir remporté la première édition de la CAN des sourds en septembre 2021 au Kenya, après sa victoire en finale 1-0 face au Mali.

Les Lions avaient également terminé à la cinquième place au classement général, lors des derniers Deaflympics, les Jeux Olympiques réservés aux sourds qui s’étaient déroulés du 1er au 15 mai 2022 à Caxias do Sul au Brésil.