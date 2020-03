© Copyright : DR

Un petit garçon est mort lundi au large de Lesbos lors du naufrage d'une embarcation de fortune chargée d'une cinquantaine de migrants, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police portuaire

Les garde-côtes grecs sont intervenus auprès d'un canot qui s'est renversé vers 08H30 (06H30 GMT) au large de l'île grecque de la mer Egée. "46 personnes sont saines et sauves" mais un enfant a été repêché "inconscient" et n'a pas pu être ranimé, un second enfant a été hospitalisé, a indiqué cette responsable.