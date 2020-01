Mauritanie: vers une révision des règles d’accès à la profession d’avocat

Le gouvernement mauritanien a examiné et adopté un projet de loi visant à clarifier les critères d’accès à la profession d’avocat. Objectif: faire en sorte que les avocats contribuent à l’émergence d’un système judiciaire fiable, attractif et sécurisant pour l’investissement et les citoyens.